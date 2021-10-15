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Пятница, 15 октября, 2021
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Центральная городская библиотека имени Есенина представит «Образы ушедшего лета»

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12 октября в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина открылась фотовыставка Анатолия Осипенкова, Татьяны Осиповой и Владимира Емельянов «Образы ушедшего лета».

Осипенков Анатолий Яковлевич недавно возглавил Рязанское отделение Союза фотохудожников России и сейчас активно занимается продвижением этого вида искусства в городе.

Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина давно уже стала модной площадкой для выставок фотографов и художников. «В самом центре города находится эта библиотека — здесь большая зрительская проходимость, поэтому ещё пять лет назад мы тут организовывали выставки высокого уровня, и попасть было сюда не так просто», — сказал на открытии Андрей Карев, член Союза фотохудожников Рязани.

Яркие краски ушедшего лета и лирические утренние пейзажи нашли отражение в фотографиях, украсивших выставочное пространство библиотеки и удивительным образом созвучных с теплом бабьего лета.

Фотовыставка «Образы ушедшего лета» продлится до 12 ноября.

Вход свободный. Время работы: с 11.00 до 19.00. Выходной: пятница.

Возрастное ограничение 12+.

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