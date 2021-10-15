Центральная городская библиотека имени Есенина представит «Образы ушедшего лета»

12 октября в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина открылась фотовыставка Анатолия Осипенкова, Татьяны Осиповой и Владимира Емельянов «Образы ушедшего лета».
Осипенков Анатолий Яковлевич недавно возглавил Рязанское отделение Союза фотохудожников России и сейчас активно занимается продвижением этого вида искусства в городе.
Яркие краски ушедшего лета и лирические утренние пейзажи нашли отражение в фотографиях, украсивших выставочное пространство библиотеки и удивительным образом созвучных с теплом бабьего лета.
Фотовыставка «Образы ушедшего лета» продлится до 12 ноября.
Вход свободный. Время работы: с 11.00 до 19.00. Выходной: пятница.
Возрастное ограничение 12+.