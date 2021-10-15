Центральная городская библиотека имени Есенина представит «Образы ушедшего лета»

Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина давно уже стала модной площадкой для выставок фотографов и художников. «В самом центре города находится эта библиотека — здесь большая зрительская проходимость, поэтому ещё пять лет назад мы тут организовывали выставки высокого уровня, и попасть было сюда не так просто», — сказал на открытии Андрей Карев, член Союза фотохудожников Рязани.