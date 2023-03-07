8 Марта в «М5 Молл»: афиша программы праздника «Весна-красота»

ТРЦ «М5 Молл» поздравляет прекрасных рязаночек с наступающим Международным женским днем и приглашает принять участие в праздничной программе, подготовленной в центре к 8 Марта. Гостей ждет много музыки, творческие занятия, яркое дефиле в весенних костюмах собственного дизайна, а также возможность выиграть полезные призы.

Праздник начнется в 14:00 и продлится до 18:00. Все площадки мероприятия будут находиться в зоне Трех фонтанов (фудкорт центра). Для женщин в этот день подготовлены три разноплановых мастер-класса. С 14:30 до 15:30 под руководством опытных мастеров гости будут создавать собственные мегапопулярные аксессуары – экосумочки. Любительницы сладкой эстетики научатся на специальном мастер-классе «Сладкий букет» собирать букеты из конфет. Время занятия: с 16:00 до 17:00.

А самые спортивные гостьи смогут посетить тренировку по прыжкам на батуте от профессионального тренера по джампингу Дарьи Зобовой. Кстати, систематические занятия на батуте помогают держать тело в форме, что очень актуально в преддверии пляжного сезона. Начало тренировок: в 14:45 и в 16:15.

Одним из самых ярких моментов праздника станет дефиле в костюмах «Весна», созданных участниками конкурса, проходящего в эти дни на странице «М5 Молл» во «ВКонтакте». Показать свои работы участники смогут на главной сцене «М5 Молл» с 16:30 до 16:45. Лучших дизайнеров костюма выберет специальное жюри. Награждение победителей пройдет в 17:15. Заявки на участие в конкурсе можно оставить до 13.00 8 марта по ссылке. А здесь же можно узнать об условиях конкурса. Самые креативные работы будут отмечены хорошими призами.

В 17:30 – праздничный розыгрыш полезных и нужных подарков. В розыгрыше учувствуют зарегистрированные до 7 марта чеки на покупки в «М5 Молл». Счастливчики станут обладателями подарочных карт от «М5 Молл» на 4000, 3000 и 2000 тысячи рублей, а также подарков от партнеров праздника: DNS, Yamaguchi, Ijevan, «Ташир-пицца» и многих других.

И еще о праздничном настроении. Для посетительниц центра 8 марта будет звучать живая музыка. «Весну» в «М5 Молл» будет озвучивать в этот день рязанская кавер-группа «Хулиганы». Узнаваемые хиты поп-музыки не оставят равнодушными никого – настолько эмоциональным и зажигательным обещает быть выступление артистов.

Вход на все мероприятия свободный. Место проведения: зона Трех фонтанов (фудкорт). Время: 14:00-18:00.

Возрастное ограничение: 6+