7info разыграет пригласительные на спектакль Сергея Безрукова «Хулиган. Исповедь»

В октябре в Рязань приедет Сергей Безруков со своим музыкально-поэтическим спектаклем «Хулиган. Исповедь» (16+). Запланировано сразу два выступления в филармонии 22 и 23 октября.

Сетевое издание 7info выступает информационным партнёром события. И, конечно, мы не могли оставить наших читателей без сюрприза. В нашем сообществе ВК мы разыграем пригласительные на спектакль. Следите за новостями, чтобы не упустить свой шанс принять участие в конкурсе!

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О чём спектакль «Хулиган. Исповедь»?

Сергей Есенин. Поэт-скандалист. Поэт-хулиган. Он навсегда остался человеком-загадкой, с трагической судьбой. Многие режиссёры и документалисты пытались раскрыть его образ, приоткрыть завесу тайны его раннего ухода из жизни. Но никто не пытался рассказать нам — а кто же такой Сергей Есенин?

Этот спектакль сложно ограничить рамками музыкально-поэтического представления. Это спектакль-мистерия — единая, драматургически выстроенная композиция о жизни великого поэта Сергея Есенина, составленная из его стихов и песен на его стихи. Есенина можно не только читать — Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь.

Сергей Безруков:

«Почему «Хулиган»? Потому что таким был сам Есенин — хулиганом. Любовь хулигана, исповедь хулигана… В России вообще очень любят людей, которые ходят по краю. Это герои весьма неоднозначные, нежные, чувственные, а порой жестокие, но главное в них — их честность перед собой… Я пою и читаю строки в том виде, в котором они были созданы самим Сергеем Александровичем, честно, без лицемерия. Есенин без купюр».

Жизнь поэта — его метания, душевная боль, любовь, стихи — и ее трагическая развязка на одном дыхании проживается актерами на сцене и зрителями в зале.

В спектакле «Хулиган. Исповедь» песни на стихи Есенина и сами стихи в исполнении Сергея Безрукова сотканы в трагическую историю о судьбе великого русского поэта. За два часа перед нами пронесётся вся его жизнь: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи — и трагический финал. Это исповедь Поэта, в которой нет ни единой выдуманной строчки — все слова, звучащие в спектакле, принадлежат самому Есенину.

Разные стихи, разные стили, разные грани искусства объединены в спектакле, чтобы показать насколько разным был Сергей Александрович Есенин. Здесь есть и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады. Заканчивается вся эта удивительная мистерия пронзительным балетным монологом.

Режиссёр-постановщик — Сергей Безруков

Композитор — Сергей Безруков

Действующие лица и исполнители:

— В роли Сергея Есенина — Сергей Безруков

— Солисты балета п/р Антона Крамера: Дмитрий Акимов, Яна Алякина, Игорь Гавриков, Анна Гилунова, Павел Ефремов, Мария Ефремова, Сергей Иванов, Лолия Касаткина, Александр Могилёв, Екатерина Мордвинова, Александр Романченко, Сергей Спирин

— Ансамбль Inter Folk Band: Владислав Домогацкий (гитара), Владислав Дубровин (клавиши), Антон Кончаков (кларнет), Светлана Медведева (скрипка), Александр Муравьёв (контрабас), Максим Фёдоров (баян), Александр Чеботарёв (ударные)

— Бэк-вокал: Мария Биорк, Юлия Головченко, Валентина Долгина, Юлия Пилипович.