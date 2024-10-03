60 морских офицеров ВСУ убиты точным ракетным ударом «Искандера»

Уничтожение командных пунктов противника — одна из ключевых задач российского комплекса «Искандер». И он справляется с ней с поразительной точностью и безжалостностью.

В оккупированной части Херсонской области был уничтожен штаб ВСУ, в котором находились офицеры. Ракета попала в здание во время совещания командования 37-й бригады морской пехоты. В результате удара не выжил никто, сообщает aif.ru.

Судя по силе взрыва, количеству жертв и масштабам разрушений, удар по украинскому военному штабу в посёлке Великая Александровка был нанесён двумя ракетами, которые были запущены с пусковой установки ОТРК «Искандер». Первая ракета была оснащена фугасной боевой частью весом в 500 кг взрывчатого вещества, вторая — кассетной. Вторая ракета добила тех, кто выжил после первого взрыва.

Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка», получивший информацию от своих источников.

«Появилась информация о том, что планируется крупное совещание руководства 37-й отдельной бригады морской пехоты. После некоторых мероприятий дрон уже зафиксировал прибытие автобусов ВСУ. Прибыло много людей — около 70 человек, большинство из которых были офицерами. Совещание планировалось провести в здании школы, которое не использовалось в последнее время (это видно по разрушенной крыше). Они не успели расположиться, был нанесён удар ОТРК «Искандер».

По предварительным данным, в результате удара уничтожены:

три микроавтобуса;

двенадцать легковых автомобилей;

около 40 офицеров;

около 20 солдат.

Украинские СМИ не пишут об этом ударе, хотя в личных сообщениях военных уже появились некрологи о гибели многих опытных командиров «тридцать седьмой».

Эксперт Владимир Ераносян, доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, считает, что такой точный удар мог быть результатом совместной работы пророссийских подпольщиков на Херсонщине и российских военных разведчиков.

Разведывательные дроны точно фиксировали все моменты сбора морских офицеров на совещание. Когда все собрались под одной крышей, была запущена ракета.