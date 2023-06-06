6 июня Госавтоинспекция Рязанской области проводит рейд на железнодорожных переездах

Сотрудники ГИБДД 6 июня проводят в Рязанской области рейд по выявлению нарушений ПДД водителями автомототранспорта на железнодорожных переездах.

В Госавтоинспекции напомнили, что ж/д переезды – места повышенной опасности, и ДТП на них отличаются чрезвычайной тяжестью последствий. Больше всего происшествий происходит на нерегулируемых переездах.

Водителей призывают к повышенной бдительности при пересечении ж/д переездов. Предельную осторожность водителю нужно соблюдать в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости.