6 июня Госавтоинспекция Рязанской области проводит рейд на железнодорожных переездах

Сотрудники ГИБДД 6 июня проводят в Рязанской области рейд по выявлению нарушений ПДД водителями автомототранспорта на железнодорожных переездах.
В Госавтоинспекции напомнили, что ж/д переезды – места повышенной опасности, и ДТП на них отличаются чрезвычайной тяжестью последствий. Больше всего происшествий происходит на нерегулируемых переездах.
Водителей призывают к повышенной бдительности при пересечении ж/д переездов. Предельную осторожность водителю нужно соблюдать в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости.