В этом году больше чем в половине регионов России будет запрещено продавать спиртное 1 сентября.
Речь идет о 47 областях, республиках и автономных округах, хотя в прошлом году их было чуть меньше — 45. К примеру, в День знаний нельзя будет купить алкоголь в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Курской, Кировской и Ленинградской областях. Об этом свидетельствуют данные Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Специалисты использовали сообщения местных властей, а также локальные законы. «Известия» ознакомились с этими данными.
На части территорий спиртное в магазинах будет недоступно целые сутки, в некоторых — ночью, а в других регионах продажи возобновят днем. При этом запрет не распространяется на заведения общепита, заметил глава ЦИФРРА Вадим Дробиз. Москва и Санкт-Петербург не вводят подобных ограничений.
Согласно закону «О государственном производстве и обороте этилового спирта…» (171-ФЗ), в России нельзя продавать спиртное несовершеннолетним, в точках вблизи учебных заведений, а также с 23.00 до 7.00. Такие ограничения действуют на федеральном уровне, их должны исполнять во всех без исключения регионов. Но местные власти имеют право ужесточать правила, например, определять запреты на продажу спиртного в определенные дни.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вне зоны градуса: 47 регионов запретят продажу алкоголя 1 сентября