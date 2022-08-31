В этом году больше чем в половине регионов России будет запрещено продавать спиртное 1 сентября.

Речь идет о 47 областях, республиках и автономных округах, хотя в прошлом году их было чуть меньше — 45. К примеру, в День знаний нельзя будет купить алкоголь в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Курской, Кировской и Ленинградской областях. Об этом свидетельствуют данные Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Специалисты использовали сообщения местных властей, а также локальные законы. «Известия» ознакомились с этими данными.

На части территорий спиртное в магазинах будет недоступно целые сутки, в некоторых — ночью, а в других регионах продажи возобновят днем. При этом запрет не распространяется на заведения общепита, заметил глава ЦИФРРА Вадим Дробиз. Москва и Санкт-Петербург не вводят подобных ограничений.

Согласно закону «О государственном производстве и обороте этилового спирта…» (171-ФЗ), в России нельзя продавать спиртное несовершеннолетним, в точках вблизи учебных заведений, а также с 23.00 до 7.00. Такие ограничения действуют на федеральном уровне, их должны исполнять во всех без исключения регионов. Но местные власти имеют право ужесточать правила, например, определять запреты на продажу спиртного в определенные дни.

— Вряд ли такой подход можно назвать эффективным, особенно если учесть, что о введении запрета людей предупреждают заранее: у них появляется возможность подготовиться, — заметил Вадим Дробиз. — По идее, ограничение должно повлиять на школьников старших классов. Но его введение только на время утренних часов вызывает вопросы. Ведь уроки закончатся как раз в обед, когда спиртное станет доступным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Вне зоны градуса: 47 регионов запретят продажу алкоголя 1 сентября