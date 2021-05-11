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Вторник, 11 мая, 2021
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44-летнего рязанца осудят за убийство родителей и развращение дочери

Елена Лобанова
Изображение succo с сайта Pixabay
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В Рязани осудят 44-летнего жителя поселка Старожилова за убийство родителей и насилие сексуального характера над дочерью. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Все произошло в ночь на 26 мая 2020 года. Мужчина, который недавно освободился из мест лишения свободы, поссорился со своими родителями. Находясь в алкогольном опьянении, он нанес им множественные удары топором в область головы. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

— В ту же ночь обвиняемый совершил в отношении малолетней дочери насильственные действия сексуального характера. Затем он закрыл девочку в подполе и скрылся с места преступления. Пострадавшая смогла выбраться из заточения, выбив доски пола, — говорится в сообщении. 

Лишь через несколько часов девочка обратился за помощью к соседям. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка), п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением).

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