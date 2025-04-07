4 тонны опасной продукции уничтожили в Рязанской области

С начала 2025 года в Рязанской области сотрудники Россельхознадзора выявили и изъяли из оборота несколько партий пищевой продукции, представляющей угрозу для потребителей. О проведении контрольных мероприятий сообщает региональное управление.

Проверки охватили предприятия разных масштабов — от небольших ИП до крупных производственных объектов. В общей сложности было обнаружено и направлено на утилизацию порядка четырёх тонн некачественных товаров.

Основными причинами изъятия стали нарушения, связанные с истёкшим сроком годности, а также отсутствие необходимых документов, подтверждающих безопасность продукции. В ряде случаев не было возможности удостовериться в соблюдении ветеринарных требований.

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Вся изъятая продукция была уничтожена в соответствии с утверждёнными регламентами, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.