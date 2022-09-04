Воскресенье, 4 сентября, 2022
Татьяна Проводина

4 сентября Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК в воздухе Рязанской области

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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает отслеживать состояние атмосферного воздуха в регионе на содержание загрязняющих веществ в связи с лесными пожарами.

Сегодня, 4 сентября, Центром гигиены и эпидемиологии в Рязанской области проведены лабораторно-инструментальные исследования воздуха в рабочем посёлке Гусь-Железный и в городе Касимов. Результаты свидетельствуют, что пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Как отмечается в Telegram канале Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, контроль за состоянием атмосферного воздуха в регионе продолжается.

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