4 сентября Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК в воздухе Рязанской области

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает отслеживать состояние атмосферного воздуха в регионе на содержание загрязняющих веществ в связи с лесными пожарами.

Сегодня, 4 сентября, Центром гигиены и эпидемиологии в Рязанской области проведены лабораторно-инструментальные исследования воздуха в рабочем посёлке Гусь-Железный и в городе Касимов. Результаты свидетельствуют, что пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Как отмечается в Telegram канале Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, контроль за состоянием атмосферного воздуха в регионе продолжается.