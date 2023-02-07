30 специалистов за 30 лет работы подготовила Светлана Мысина

О том, как работает система наставничества, преемственности поколений в медицине, рассказывает старшая операционная медсестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Рязанского кардиологического диспансера Светлана Мысина.
Недавно исполнилось три десятка лет с тех пор, как Светлана Мысина пришла в медицину. И все эти годы неразрывно связаны с Рязанским кардиодиспансером. С первых дней сразу усвоила: главное – профессионализм и внимательное отношение к пациентам.
Сегодня она сама – наставник, воспитавший около 30 классных специалистов. В их числе операционные и постовые медсестры, медсестры-анестезисты, рентгенолаборанты.
Старшая медсестра отделения заинтересована в том, чтобы подопечные качественно выполняли работу. И прежде, чем доверить молодому сотруднику самостоятельно работать с пациентом, надо все показать самой. От постановки укола и капельницы, до сложнейших манипуляций, когда ассистируешь доктору при проведении эндоваскулярных операций. Когда-то начинали с 500 в год, теперь ежегодно выполняют около 4 тысяч таких хирургических вмешательств. Почти в каждом случае – «правая рука» доктора – Светлана Мысина или ее воспитанники.
В Рязанском областном клиническом кардиодиспенсере традиции наставничества имеют давнюю историю. Опытные сотрудники помогают молодым коллегам, никогда не оставляют их с проблемой один на один. Повышению квалификации начинающих способствуют семинары, конкурсы, тренинги.
По ее словам, работа с молодежью начинается со школьной скамьи. Специалисты кардиодиспансера давно сотрудничают с рязанскими школами №№ 33 и 34. Проводят профориентационные мероприятия. Школьники посещают медучреждение, узнают его историю, дня них проводятся экскурсии по отделениям.
Грамотно выстроенная цепочка «школа – медколледж – кардиодиспансер» дает очень хорошие результаты. За последние 5 лет медучреждение пополнили 23 специалиста среднего звена. Лучшим выпускникам школ, твердо решившими связать свою жизнь с медициной, выдаются целевые направления в медколледж.
Операционная сестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Рязанского кардиологического диспансера Екатерина Дубко начинала путь в профессию под руководством Светланы Мысиной. И сейчас они работают вместе.
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