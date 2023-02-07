30 специалистов за 30 лет работы подготовила Светлана Мысина

О том, как работает система наставничества, преемственности поколений в медицине, рассказывает старшая операционная медсестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Рязанского кардиологического диспансера Светлана Мысина.

Недавно исполнилось три десятка лет с тех пор, как Светлана Мысина пришла в медицину. И все эти годы неразрывно связаны с Рязанским кардиодиспансером. С первых дней сразу усвоила: главное – профессионализм и внимательное отношение к пациентам.

«Эти принципы были главными в работе моей наставницы – старшей операционной сестры сосудистого отделения Тамары Петровны Серегиной. С терпением, заботой и добротой она передавала мне, тогда начинающему специалисту, свои знания и навыки. Я ей благодарна до сих пор», – вспоминает Светлана Мысина.

Сегодня она сама – наставник, воспитавший около 30 классных специалистов. В их числе операционные и постовые медсестры, медсестры-анестезисты, рентгенолаборанты.

«В наше время медицинская сестра не только помощник врача, не просто исполнитель манипуляций. Рамки нашей самостоятельной деятельности значительно расширились, соответственно, выросла и ответственность. С каждым годом требования к подготовке специалистов возрастают. И это понятно: в наших руках самое ценное – человеческая жизнь. Наша задача, как наставников, – помочь молодым коллегам стать настоящими профессионалами», – подчеркивает Светлана Мысина.

Старшая медсестра отделения заинтересована в том, чтобы подопечные качественно выполняли работу. И прежде, чем доверить молодому сотруднику самостоятельно работать с пациентом, надо все показать самой. От постановки укола и капельницы, до сложнейших манипуляций, когда ассистируешь доктору при проведении эндоваскулярных операций. Когда-то начинали с 500 в год, теперь ежегодно выполняют около 4 тысяч таких хирургических вмешательств. Почти в каждом случае – «правая рука» доктора – Светлана Мысина или ее воспитанники.

В Рязанском областном клиническом кардиодиспенсере традиции наставничества имеют давнюю историю. Опытные сотрудники помогают молодым коллегам, никогда не оставляют их с проблемой один на один. Повышению квалификации начинающих способствуют семинары, конкурсы, тренинги.

«Но именно система наставничества оказывает молодежи наиболее эффективную помощь, открывает наиболее короткий путь к освоению профессии, позволяет узнать все нюансы мастерства, быстро и без проблем адаптироваться в коллективе», – отмечает Светлана Мысина.

По ее словам, работа с молодежью начинается со школьной скамьи. Специалисты кардиодиспансера давно сотрудничают с рязанскими школами №№ 33 и 34. Проводят профориентационные мероприятия. Школьники посещают медучреждение, узнают его историю, дня них проводятся экскурсии по отделениям.

«Особый интерес вызывает современное оборудование, которым оснащается кардиодиспансер, демонстрация медицинских манипуляций. Старшеклассникам это очень интересно, нам задают много вопросов. Такие встречи, безусловно, влияют на выбор профессии», – говорит Светлана Мысина.

Грамотно выстроенная цепочка «школа – медколледж – кардиодиспансер» дает очень хорошие результаты. За последние 5 лет медучреждение пополнили 23 специалиста среднего звена. Лучшим выпускникам школ, твердо решившими связать свою жизнь с медициной, выдаются целевые направления в медколледж.

«За каждым студентом закреплен наставник. Совет сестер кардиодиспансера подбирает их с учетом характеров и интересов молодых людей. Так они знакомятся с коллективом. А коллектив составляет мнение о будущем коллеге. В этом случае молодой специалист быстро и безболезненно адаптируется на рабочем месте, овладевает профессиональными навыками, налаживает контакт с пациентами и коллегами, у него формируется ответственность за работу и стремление к постоянному росту», – делится секретами Светлана Мысина.

Операционная сестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Рязанского кардиологического диспансера Екатерина Дубко начинала путь в профессию под руководством Светланы Мысиной. И сейчас они работают вместе.

«Я очень благодарна своей наставнице. Первые шаги в профессии всегда очень непростые. Светлана Алексеевна научила меня выдержке, привила чувство ответственности. Ситуации бывают разные, порой очень сложные. Мы должны быть собраны и уравновешенны для того, чтобы суметь оказать человеку всю необходимую помощь. Передо мной, моими коллегами всегда достойный пример настоящего профессионала, человека, который не останавливается на достигнутом, смело движется вперед и ведет за собой других», – говорит Екатерина Дубко.