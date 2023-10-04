29-летний Роман Парамонов стал прокурором Ермишинского района

В Ермишинском районе сменился прокурор, им стал 29-летний Роман Парамонов. О назначении сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Роман Парамонов имеет высшее юридическое образование. В надзорном органе начал работать в 2016 году. Почти год проработал а Орловской области, затем ушёл в армию по призыву.

После увольнения из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации продолжил работу в прокуратуре Орловской области. В мае 2020 года был переведён в прокуратуру Магаданской области.

В Рязанскую область назначен в 2021 году. Замещал должности помощника прокурора Шацкого района, заместителя прокурора Пителинского района.

В апреле 2023 года был назначен на должность заместителя Касимовского межрайонного прокурора.