Суббота, 24 сентября, 2022
Татьяна Проводина

26 сентября на нескольких улицах в Рязани отключат холодную воду

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В Рязани 26 сентября отключат холодную воду на нескольких улицах.

С 9:30 до 17 часов холодного водоснабжения не будет по адресам:

ул. Дружная д. 11а, 11б, 14а, 13а (Федерация пауэрлифтинга Рязанской области);

ул. Качевская д. 15 к. 1, 15 к. 2, 22а, 30, 32, 34 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 3, 34 к. 4, 34 к. 5, 34, 36 к. 1, 36;

ул. Поселковая д. 14, 1а, 3а, 5 к.1, 5, 6 — МБУДО ДШИ №3, 7, 7а — ГБУ РО Городская поликлиника №12, 6а (м-н Дикси),8;

ул. Предзаводская д. 1/11, 10, 10а, 13 — МБДОУ Детский сад №152, 2/9, 4/12, 6а, 7 — МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал №10, 7, 8, 3/12;

ЦТП №1 ул. Предзаводская д. 9А;

ЦТП №2 ул. Качевская д. 34/4б.

«Водоканал города Рязани» будет проводить ремонтные работы.

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