26 граммов героина изъяли у рязанского наркоторговца

В Рязани задержали подозреваемого в сбыте героина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Злоумышленником оказался 40-летний местный житель. Его задержали на улице 9-я Линия. Полицейские сообщают, что несколько лет назад мужчина переселился в Рязань из южного региона страны и начал заниматься распространением наркотиков.

Задержанный признался, что работал на нелегальный интернет-магазин и недавно привез героин из Московской области. В общей сложности у него изъяли 26 граммов героина.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Полицейские устанавливают все звенья цепи распространения наркотиков.