Вторник, 25 июня, 2024

26 граммов героина изъяли у рязанского наркоторговца

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

В Рязани задержали подозреваемого в сбыте героина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Злоумышленником оказался 40-летний местный житель. Его задержали на улице 9-я Линия. Полицейские сообщают, что несколько лет назад мужчина переселился в Рязань из южного региона страны и начал заниматься распространением наркотиков.

Задержанный признался, что работал на нелегальный интернет-магазин и недавно привез героин из Московской области. В общей сложности у него изъяли 26 граммов героина.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Полицейские устанавливают все звенья цепи распространения наркотиков.

26 граммов героина изъяли у рязанского наркоторговца

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