25 февраля в Рязани ожидаются снежные заносы и до +3 градусов

ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на субботу, 25 февраля.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидается облачная погода. Ночью пойдёт снег, местами мокрый, днём ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Возможны гололёд, налипание мокрого снега и снежные заносы.

Порывы ветра могут достигать 11 м/с, местами –15 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -2 градусов, днём будет от -2 до +3 градусов.