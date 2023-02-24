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25 февраля в Рязани ожидаются снежные заносы и до +3 градусов

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Image by wirestock on Freepik

ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на субботу, 25 февраля.

Согласно прогнозу синоптиков, ожидается облачная погода. Ночью пойдёт снег, местами мокрый, днём ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Возможны гололёд, налипание мокрого снега и снежные заносы.

Порывы ветра могут достигать 11 м/с, местами –15 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -2 градусов, днём будет от -2 до +3 градусов.

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