24 февраля исполнилось 3 года со дня начала СВО, рязанцы почтили память погибших

Сегодня, 24 февраля 2025 года, исполняется 3 года со дня начала специальной военной операции. В Рязани на Богородском кладбище в этот день почтили память погибших участников СВО. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Цветы к могилам героев на Богородском кладбище возложили первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, начальник Рязанского десантного училища Олег Пономарев, члены областного и городского правительств, представители думы, а также родные и друзья погибших бойцов.

«Три года назад наша жизнь изменилась. Еще три года назад в преддверии Дня Победы мы бравурно говорили о том, что, если надо, то подвиг повторим. И вот настало время, когда надо повторить», – сказала Анна Рослякова.

Три года назад жители всей страны, в том числе Рязанской области и многие выпускники Рязанского десантного училища, встали на защиту интересов Отечества. К ним присоединились добровольцы и мобилизованные, которые не смогли остаться в стороне от судьбы родины.

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Наша задача – сделать так, чтобы жертва павших в СВО не была напрасной. О важности сохранения памяти также говорил Олег Пономарев.

«Их подвиги будут для нас примером, как подвиги наших предков. Мы не забудем сделанное ими, будем воспитывать детей и внуков на их примере», — отметил начальник Рязанского десантного училища.

Погибших почтили минутой молчания.