23 января: от пирогов до истории России

23 января — дата, отмеченная в истории целым рядом различных событий. Этот день хранит в себе традиции, победы, и напоминание о важности человеческого духа. Отмечаем ли мы Всемирный день пирога, отдаем дань уважения ручному письму, или же вспоминаем о достижениях медицины и героизме ленинградцев — 23 января богато на события, достойные нашего внимания.

Всемирный день пирога

Более 30 лет назад в США зародилась замечательная традиция, посвященная пирогам. Культура разных стран мира богата своими уникальными рецептами этого любимого многими блюда: от русских и осетинских пирогов до французского киша и арабского мартабака. В России пирог издавна символизирует гостеприимство и домашний уют. В старину умение печь пироги было важным навыком для невесты, демонстрирующим её хозяйственность будущему мужу и его семье.

День ручного письма (День почерка)

Ассоциация производителей пишущих принадлежностей учредила праздник, посвященный уникальности и красоте ручного письма. В эпоху цифровых технологий, когда компьютеры, планшеты и смартфоны вытесняют ручки и карандаши, этот праздник напоминает нам о важности сохранения традиции письма от руки. Научные исследования подтверждают пользу этого процесса для развития памяти и творческого потенциала.

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Первая женщина, получившая диплом врача

В 1849 году Элизабет Блэкуэлл, окончив Женевский медицинский колледж (США), совершила прорыв: она стала первой в мире женщиной, получившей диплом врача. Более того, Элизабет была признана лучшей студенткой своего курса.

День сотрудников органов дознания МЧС России

Ежегодно 23 января отмечается профессиональный праздник сотрудников органов дознания МЧС России.

Дата выбрана в связи с тем, что в 1928 году (совместным циркуляром НКВД и НКЮ РСФСР) на органы государственного пожарного надзора были возложены функции расследования нарушений противопожарных правил.

С 2002 года Государственная противопожарная служба является частью МЧС России.

В 1989 году был учрежден нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда»

В память о героической обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны, продолжавшейся почти 900 дней (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), и стойкости его жителей, 23 января 1989 года был учрежден нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Этот знак вручается тем, кто прожил в осажденном городе не менее четырех месяцев. Несмотря на нечеловеческие условия – голод, постоянные бомбардировки – ленинградцы продолжали работать на предприятиях, обеспечивая фронт боеприпасами и техникой. Прорыв блокады состоялся 18 января 1943 года в ходе операции «Искра», а полное освобождение города произошло 27 января 1944 года. Цена этой победы оказалась ужасающе высокой: более 640 тысяч человек погибли от голода, ещё тысячи — от бомбежек и обстрелов. Из трёх миллионов жителей, проживавших в Ленинграде и его окрестностях до сентября 1941 года, в живых осталось менее 800 тысяч.

Сегодня в России проживает около 60 тысяч ветеранов блокады.

День рождения Российского этнографического музея

Российский этнографический музей (РЭМ), известный как «этнографический Эрмитаж», берет свое начало в Этнографическом отделе Русского музея императора Александра III, созданном по инициативе Самуила Дудина.

Утвержденный Николаем II 23 января 1902 года, отдел ставил перед собой задачу представить этнографическую картину России и ее ближайших соседей. В 1934 году он обрел статус самостоятельного музея – Государственного музея этнографии, а с 1992 года носит нынешнее название.

Сегодня РЭМ – один из крупнейших в мире этнографических музеев, хранящий более 500 тысяч экспонатов, представляющих культуру 157 народов России и соседних стран, начиная с XVIII века. Музей ежегодно посещают более 300 тысяч человек.