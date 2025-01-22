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Культура и событияИнтересное

23 января: от пирогов до истории России

7info7

23 января — дата, отмеченная в истории целым рядом различных событий. Этот день хранит в себе традиции, победы, и напоминание о важности человеческого духа. Отмечаем ли мы Всемирный день пирога, отдаем дань уважения ручному письму, или же вспоминаем о достижениях медицины и героизме ленинградцев — 23 января богато на события, достойные нашего внимания.

Всемирный день пирога

Более 30 лет назад в США зародилась замечательная традиция, посвященная пирогам. Культура разных стран мира богата своими уникальными рецептами этого любимого многими блюда: от русских и осетинских пирогов до французского киша и арабского мартабака. В России пирог издавна символизирует гостеприимство и домашний уют. В старину умение печь пироги было важным навыком для невесты, демонстрирующим её хозяйственность будущему мужу и его семье.

23 января: от пирогов до истории России 23 января — дата, отмеченная в истории целым рядом различных событий. Этот день хранит в себе традиции, победы, и напоминание о важности человеческого духа.
Изображение от rawpixel.com на Freepik

День ручного письма (День почерка)

Ассоциация производителей пишущих принадлежностей учредила праздник, посвященный уникальности и красоте ручного письма. В эпоху цифровых технологий, когда компьютеры, планшеты и смартфоны вытесняют ручки и карандаши, этот праздник напоминает нам о важности сохранения традиции письма от руки. Научные исследования подтверждают пользу этого процесса для развития памяти и творческого потенциала.

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23 января: от пирогов до истории России 23 января — дата, отмеченная в истории целым рядом различных событий. Этот день хранит в себе традиции, победы, и напоминание о важности человеческого духа.
Изображение от freepik

Первая женщина, получившая диплом врача

В 1849 году Элизабет Блэкуэлл, окончив Женевский медицинский колледж (США), совершила прорыв: она стала первой в мире женщиной, получившей диплом врача. Более того, Элизабет была признана лучшей студенткой своего курса.

23 января: от пирогов до истории России 23 января — дата, отмеченная в истории целым рядом различных событий. Этот день хранит в себе традиции, победы, и напоминание о важности человеческого духа.
Изображение от Racool_studio на Freepik

День сотрудников органов дознания МЧС России

Ежегодно 23 января отмечается профессиональный праздник сотрудников органов дознания МЧС России.

Дата выбрана в связи с тем, что в 1928 году (совместным циркуляром НКВД и НКЮ РСФСР) на органы государственного пожарного надзора были возложены функции расследования нарушений противопожарных правил.

С 2002 года Государственная противопожарная служба является частью МЧС России.

23 января: от пирогов до истории России 23 января — дата, отмеченная в истории целым рядом различных событий. Этот день хранит в себе традиции, победы, и напоминание о важности человеческого духа.

В 1989 году был учрежден нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда»

В память о героической обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны, продолжавшейся почти 900 дней (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), и стойкости его жителей, 23 января 1989 года был учрежден нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Этот знак вручается тем, кто прожил в осажденном городе не менее четырех месяцев. Несмотря на нечеловеческие условия – голод, постоянные бомбардировки – ленинградцы продолжали работать на предприятиях, обеспечивая фронт боеприпасами и техникой. Прорыв блокады состоялся 18 января 1943 года в ходе операции «Искра», а полное освобождение города произошло 27 января 1944 года. Цена этой победы оказалась ужасающе высокой: более 640 тысяч человек погибли от голода, ещё тысячи — от бомбежек и обстрелов. Из трёх миллионов жителей, проживавших в Ленинграде и его окрестностях до сентября 1941 года, в живых осталось менее 800 тысяч.

Сегодня в России проживает около 60 тысяч ветеранов блокады.

23 января: от пирогов до истории России 23 января — дата, отмеченная в истории целым рядом различных событий. Этот день хранит в себе традиции, победы, и напоминание о важности человеческого духа.
Изображение от freepik

День рождения Российского этнографического музея

Российский этнографический музей (РЭМ), известный как «этнографический Эрмитаж», берет свое начало в Этнографическом отделе Русского музея императора Александра III, созданном по инициативе Самуила Дудина.

Утвержденный Николаем II 23 января 1902 года, отдел ставил перед собой задачу представить этнографическую картину России и ее ближайших соседей. В 1934 году он обрел статус самостоятельного музея – Государственного музея этнографии, а с 1992 года носит нынешнее название.

23 января: от пирогов до истории России 23 января — дата, отмеченная в истории целым рядом различных событий. Этот день хранит в себе традиции, победы, и напоминание о важности человеческого духа.

Сегодня РЭМ – один из крупнейших в мире этнографических музеев, хранящий более 500 тысяч экспонатов, представляющих культуру 157 народов России и соседних стран, начиная с XVIII века. Музей ежегодно посещают более 300 тысяч человек.

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