23 февраля: День защитника Отечества, история, приметы и запреты

23 февраля – дата, отмеченная не только празднованием Дня защитника Отечества, но и богатая на исторические события и древние традиции.

Прохор Весновей, Харлампий

Праздник носит имя святого Прохора Печерского, чья память отмечается православной церковью в этот день. Прохор, родом из Смоленска, принял монашество в Киево-Печерском монастыре и был известен своей аскетической жизнью, употребляя вместо хлеба лебеду, за что получил прозвище «лебедника». Он скончался в 1107 году и нашел свой покой в Ближних пещерах. В этот день также почитается священномученик Харалампий.

На Руси Прохора прозвали весновеем, поскольку именно в этот день начинается переход к весеннему времени. С этим днем связано множество пословиц о погоде, например: «До Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас: никак весна у нас?» (память святого Власа отмечается на следующий день).

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Тем не менее, зимы все еще боялись и молились: «Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь». Зимой было известно, что её время истекает: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

Харалампий считался защитником от внезапной смерти, и в этот день ему молились о спасении от бед. Этот святой также считался покровителем чиновников.

Что нельзя делать 23 февраля

Не стоит делиться личной жизнью с незнакомыми людьми.

Избегайте мыть полы и стирать вручную.

Не одалживайте хлеб и соль.

Лучше не употребляйте рыбу и морепродукты.

Не вводите в заблуждение окружающих.

Приметы на 23 февраля

Если снег ссыпается с крыши — это признак богатого урожая.

Морозный день предвещает скудный сбор.

Если вороны уселись на верхушки деревьев — готовьтесь к снегопаду.

Когда лошадь ложится на землю — это знак наступления оттепели.

Ярко светящийся месяц на небе означает приближение грозы.

День защитника Отечества

День защитника Отечества является праздником воинской славы Российской Федерации, который отмечается согласно Федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года. С 2002 года данный день объявлен нерабочим праздничным в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

В 1874 году был запатентован корт для игры в большой теннис

Прообразом современного большого тенниса считается игра, существовавшая в XIII-XIV веках в Италии, Франции и Англии. В ней участники отбивали мяч, перескакивающий через сетку, при помощи рукавиц, щитков или ремней. В XVI веке игроки начали использовать ракетки.

Существует мнение, что название «теннис» возникло от французского слова «tenez», что переводится как «вот вам, берите». Родоначальником современного тенниса считается британский майор Уолтер Уингфилд, который запатентовал теннисный корт 23 февраля 1874 года для развлечения своих гостей.

В 1959 году в Страсбурге открылась Первая сессия Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)

В 1959 году в Страсбурге состоялась первая сессия Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Этот суд был основан в рамках Конвенции, подписанной в 1950 году, которая направлена на защиту прав человека и основных свобод. С 1998 года ЕСПЧ функционирует на постоянной основе, что позволяет обычным гражданам подавать жалобы напрямую в суд.

Суд состоит из 47 судей, избираемых Парламентской ассамблеей Совета Европы из списка трёх кандидатов, выдвинутых государствами — членами Совета Европы. Судьи назначаются на срок девять лет. Первое решение было принято ЕСПЧ 14 ноября 1960 года в деле «Лоулесс против Ирландии». За 63 года своей деятельности суд принял более 10 тысяч решений.

В 1919 году был учрежден НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова

В 1919 году был основан НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова. Этот день стал важной вехой — коллегия Московского городского отдела здравоохранения учредила Городской бактериологический институт имени Мечникова для борьбы с инфекционными болезнями, включая сыпной тиф.

За прошедшие сто лет название, организационная структура и подчинение данного института претерпели немало изменений.

На сегодняшний день НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова является одним из самых давних научных учреждений в России. Основное направление его деятельности связано с исследованием механизмов как врожденного, так и приобретенного иммунитета к бактериальным и вирусным инфекциям, изучением генетики и молекулярной биологии вирусов. Кроме того, институт разрабатывает новые средства и методы для профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний, а также анализирует закономерности эпидемического распространения вирусов.