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Вторник, 13 апреля, 2021
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21-летняя девушка, выпавшая из окна в Костроме, была пьяна

Елена Лобанова
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В субботу, 10 апреля, из окна многоквартирного дома в Костроме выпала девушка. Известно, что местная жительница была пьяна. Об этом сообщает Kostroma.today.

Девушка выпала с третьего этажа многоквартирного дома на проспекте Текстильщиков. Когда приехали медики, молодая костромчанка заявила, что беременна.

По предварительной информации, 21-летняя местная жительница вешала на балконе вещи и упала. Врачи заметили у девушки алкогольное опьянение. Беременность же пока никак не подтверждается.

Пострадавшая получила легкую травму голову. Домой ее отпустили в тот же день.

Полицейские организовали проверку.

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