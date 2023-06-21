21 июня на дорогах Рязанской области проходит рейд ГИБДД

В среду, 21 июня, в Рязанской области проходит рейд Госавтоинспекции. Пристальное внимание дорожные инспекторы обращают на транспортные средства с тонированными стёклами.

Цель мероприятий — пресечь нарушения ПДД, связанных с управлением ТС, светопропускание стёкол которых не отвечает установленным требованиям.

Тонированные стёкла значительно ухудшают видимость, особенно в пасмурную погоду или тёмное время суток. Это может стать одной из сопутствующих причин ДТП.

Выявленных нарушителей привлекут к административной ответственности. Административный штраф составляет 500 рублей.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает всех водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.