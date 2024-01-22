2024 год баскетбольный клуб «Рязань» начал с двух побед

В прошедшие выходные, 20-21 января, в спорткомплексе Дворца детского творчества баскетбольный клуб «Рязань» провел очередные домашние матчи чемпионата Центрального федерального округа. Соперником нашей команды был БК «Тамбов-2», сообщает пресс-служба «зубров».

БК «РЯЗАНЬ» – БК «ТАМБОВ-2» (Тамбовская область) – 117:63 (26:16, 29:17, 32:21, 30:9)

БК «Рязань»: Князев (18), Винокуров (16), Антипов (9), Хамитов (4), Соколов (17 + 13 подборов) – старт, Буданов (17), Абраменков (12), Захаров (9), Найберт (6), Федин (6), Савельев (3).

БК «Тамбов-2»: Ирков (15), Ионов (23 + 17 подборов), Волков (4), Ушков (14), Ушаков (3) – старт, Лукин (0), Шурухин (0), Росляков (0), Саенко (4), Солопов (0).

Судьи: Хорпяков (Воронеж), Черкашин (Курск).

20 января. Рязань. Дворец детского творчества.



В начале второй четверти показатель гостей хозяева перекрыли уже вдвое – 32:16. И тут на площадке впервые в текущем сезоне появился Николай Абраменков. За последние три года форварду БК «Рязань» пришлось несладко, он перенес несколько операций. Едва вставал в строй, как очередная травма выбивала его из колеи. Но Николай стоически переносил удары судьбы и оставался верен любой игре. И минуты не прошло после его возвращения, как эффектным броском из-за спины он поразил кольцо соперника, а к концу встречи в активе Абраменкова числилось уже 12 баллов.



В заключительной четверти напомнил о себе Дмитрий Буданов, забивавший на любой вкус. Трижды поразил кольцо из-за дуги и вошел в число лучших снайперов матча (17 очков), он же установил и окончательный результат этого поединка – 117:63. Свою серию дабл-даблов продолжил центровой Михаил Соколов (17 баллов + 13 подборов), не пропустивший в текущем сезоне ни одной встречи.



БК «РЯЗАНЬ» – БК «ТАМБОВ-2» (Тамбовская область) – 98:85 (27:21, 20:25, 25:16, 26:23)

БК «Рязань»: Князев (20), Винокуров (15), Хамитов (3), Антипов (18), Соколов (16 + 15 подборов) – старт, Буданов (18), Найберт (6), Абраменков (2), Захаров (0), Федин (0).

БК «Тамбов-2»: Ирков (25), Ионов (26 + 18 подборов), Волков (5), Ушков (11), Ушаков (2) – старт, Лукин (3), Шурухин (3), Росляков (0), Саенко (3), Солопов (7).

Судьи: Хорпяков (Воронеж), Черкашин (Курск).

21 января. Рязань. Дворец детского творчества.

Повторный поединок проходил по иному сценарию. После успеха накануне с разницей более, чем в 50 очков хозяевам оказалось довольно проблематично настроиться на серьезную борьбу, чем и воспользовались гости. Два с половиной периода игра проходила примерно в равной борьбе, как ни пытались хозяева уйти в отрыв, это им так и не удалось. На большой перерыв соперники уходили при минимальном преимуществе баскетбольного клуба «Рязань» – 47:46.

Лишь ближе к середине третьей четверти наметился перелом в игре, преимущество «зубров» доходило до 17 баллов (72:55), но к финальной сирене оказалось несколько скромнее – 98:85. Михаил Соколов оформил свой традиционный дабл-дабл (16 очков + 15 подборов). Одержав свою 12-ю победу в сезоне, рязанцы продолжают лидировать в чемпионате ЦФО.