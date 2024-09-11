Среда, 11 сентября, 2024

18-летнего пьяного мотоциклиста без прав остановили в Спасском районе

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/gibdd062

В Спасского районе остановили нетрезвого мотоциклиста, у которого не было прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Водителя заметили на 10-ом километре автодороги Собчаково-Троица-Спасск-Рязанский. Им оказался 18-летний молодой человек. Он был за рулем мотоцикла «Юпитер» без государственных регистрационных знаков. От мотоциклиста пахло алкоголем, он плохо держался на ногах.

Молодой человек прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. У него обнаружили 0,228 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

Отмечается, что водительское удостоверение молодой человек никогда не получал.

Против нарушителя составлен административный протокол по ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

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