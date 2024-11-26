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17 улиц Рязани останутся без воды в ночь на 28 ноября

Дата публикации

Кристина Аманн
Изображение от wirestock на Freepik
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В Рязани отключат холодную воду на 17 улицах. Об этом сообщает «Водоканал».

Воды не будет с 22:00 27 ноября до 6:00 28 ноября на следующих улицах:

1-й Сысоевский проезд ;
2-й Сысоевский проезд ;
Березовая ;
Гайдара ;
Гоголя ;
Корнилова ;
Котовского ;
Кутузова;
Мусоргского;
Нахимова ;
проезд Котовского ;
Сысоевская ;
Толстого ;
Ушакова;
Черновицкая;
Чернышевского ;
Щорса.

Также воду отключат и в некоторых детских садах: № 43, №99, №136, №87, №143, №145, №116. Холодной воды не будет в это врем и в школах № 75, №37, №64.

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