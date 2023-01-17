Вторник, 17 января, 2023
Татьяна Проводина

17 учащихся школы-интерната №26 в Рязани вступили в «Движение первых»

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Фото с сайта Правительства Рязанской области

В Рязанской области открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в школе-интернате №26 г. Рязани. Первые 17 учащихся школы вступили в ряды организации.

Первый зампред правительства региона Анна Рослякова от имени губернатора приветствовала участников собрания.

Анна Рослякова: «Сегодня торжественный момент: вы приняли решение вступить в Российское движение детей и молодёжи «Движение первых». Одна из целей движения – ваша реализация в своей родной стране, своей области, городе. Вы – будущее нашей страны и именно от вас зависит, какой она будет. Желаю вам успехов, удачи, веры в себя. У вас всё обязательно получится!»

Первичное отделение создано по инициативе учащихся. На собрании голосованием определили руководство первичного отделения, приняли первых 17 членов организации из числа учащихся школы-интерната и определили 6 направлений работы первичного отделения. Они будут связаны с профессиональным выбором, здоровым образом жизни, спортом, культурой и искусством, добровольчеством, туризмом и путешествиями.

Российское движение детей и молодёжи создано в июле 2022 года в соответствии с федеральным законом, подписанным Владимиром Путиным. На первом съезде РДДМ в декабре прошлого года были определены её название – «Движение первых» – и основные направления работы. В открытии первичного отделения приняла участие и председатель совета регионального отделения Татьяна Косачева.

17 учащихся школы-интерната №26 в Рязани вступили в «Движение первых»

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