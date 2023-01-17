17 учащихся школы-интерната №26 в Рязани вступили в «Движение первых»

В Рязанской области открылось первичное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в школе-интернате №26 г. Рязани. Первые 17 учащихся школы вступили в ряды организации.
Первый зампред правительства региона Анна Рослякова от имени губернатора приветствовала участников собрания.
Первичное отделение создано по инициативе учащихся. На собрании голосованием определили руководство первичного отделения, приняли первых 17 членов организации из числа учащихся школы-интерната и определили 6 направлений работы первичного отделения. Они будут связаны с профессиональным выбором, здоровым образом жизни, спортом, культурой и искусством, добровольчеством, туризмом и путешествиями.
Российское движение детей и молодёжи создано в июле 2022 года в соответствии с федеральным законом, подписанным Владимиром Путиным. На первом съезде РДДМ в декабре прошлого года были определены её название – «Движение первых» – и основные направления работы. В открытии первичного отделения приняла участие и председатель совета регионального отделения Татьяна Косачева.
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