Среда, 16 октября, 2024

17 октября ни в коем случае не ходите в лес: самые строгие запреты Ерофеева дня

Автор: Валерия Мединская

Опубликовано

Изображение от vecstock на Freepik

17 октября православная церковь чтить память священномученика Иерофея, епископа Афинского. В народной традиции этот день неразрывно связывают с приходом холодов. А ещё есть поверье, что 17 октября начинает буйствовать лесная нечисть, поэтому существует строжайший запрет на посещение лесов.

С Ерофея лес лиственную шубу снимает, снежную надевает. Именно так говорили наши предки об этом дне. Какие ещё традиции существуют для этого праздника? Что можно и что нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Священномученик Иерофей — чем известен этот святой?

Священномученик Иерофей, епископ Афинский, был членом афинского ареопага и обращён ко Христу апостолом Павлом вместе с Дионисием Ареопагитом. Святой был посвящен апостолом Павлом в сан епископа. По преданию, епископ Иерофей присутствовал вместе с епископом Дионисием при погребении Пресвятой Богородицы. Скончался святитель Иерофей в I веке мученической смертью.

Что нельзя делать 17 октября, в Ерофеев день

17 октября ни в коем случае нельзя ходить в лес. Если в этот день человеку на его пути встретится леший, не избежать тяжёлых последствий. Лесной дух может обернуться медведем и переломать встречному все кости.

Не стоит выполнять никакую работу за пределами своего подворья. Наши предки верили, что нечисть 17 октября подглядывает за людьми и насылает проклятья на тех, кто нарушает этот запрет.

На Ерофея ни в коем случае нельзя играть свадьбы. Брак, оформленный в эту дату, сулит разлад и крупные ссоры.

Народные приметы 17 октября

  • Если ночью заморозки, значит, зима установится в ноябре;
  • У белки изменился цвет шубки — к наступающим сильным холодам;
  • Снег на Ерофеев день принесёт счастье.

Кто родился 17 октября?

Люди, рождённые 17 октября, импульсивные и эмоциональные. Они достигают больших успехов в творческой деятельности.

Именины 17 октября отмечают Вероника, Виринея, Владимир, Гурий, Павел, Пётр, Степан, Михаил, Василий и Дмитрий.

Сны в ночь на 17 октября бывают трудными, беспокойными и очень мрачными. Вместе с тем они могут нести важную информацию. Они предупреждают о поджидающих опасностях, проблемах в семье. Могут неожиданно показать, что кроется в вашем подсознании. 

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Туман с видимостью до 200 метров ожидается в Рязанской области 16 октября

Рязанские «художники» превратили прогулку в акт вандализма и попались полиции

Массовое ДТП на Московском шоссе в Рязани обошлось без пострадавших

В Рязани сфотографировали «комету века», которая приблизилась к Земле впервые за 80 000 лет

В Сасовском округе ввели карантин по повилике

Серьёзное ДТП на Московском шоссе Рязани: на месте ГАИ и толпа народу

Из Рязани в Эстонию и ОАЭ отправили более 250 тонн блинов и оладий

Экс-продюсер SHAMAN раскрыл, какой будет третья жена артиста

Мэрия: работы по запуску отопления в Рязани идут круглосуточно

Под Пронском произошло ДТП: такси с пассажирками вылетело в кювет

Осуждённый в рязанской колонии подозревается в демонстрации экстремистской символики

Новый восьмиполосный участок трассы М5 «Урал» откроется 16 октября