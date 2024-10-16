17 октября ни в коем случае не ходите в лес: самые строгие запреты Ерофеева дня

17 октября православная церковь чтить память священномученика Иерофея, епископа Афинского. В народной традиции этот день неразрывно связывают с приходом холодов. А ещё есть поверье, что 17 октября начинает буйствовать лесная нечисть, поэтому существует строжайший запрет на посещение лесов.

С Ерофея лес лиственную шубу снимает, снежную надевает. Именно так говорили наши предки об этом дне. Какие ещё традиции существуют для этого праздника? Что можно и что нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Священномученик Иерофей — чем известен этот святой?

Священномученик Иерофей, епископ Афинский, был членом афинского ареопага и обращён ко Христу апостолом Павлом вместе с Дионисием Ареопагитом. Святой был посвящен апостолом Павлом в сан епископа. По преданию, епископ Иерофей присутствовал вместе с епископом Дионисием при погребении Пресвятой Богородицы. Скончался святитель Иерофей в I веке мученической смертью.

Что нельзя делать 17 октября, в Ерофеев день

17 октября ни в коем случае нельзя ходить в лес. Если в этот день человеку на его пути встретится леший, не избежать тяжёлых последствий. Лесной дух может обернуться медведем и переломать встречному все кости.

Не стоит выполнять никакую работу за пределами своего подворья. Наши предки верили, что нечисть 17 октября подглядывает за людьми и насылает проклятья на тех, кто нарушает этот запрет.

На Ерофея ни в коем случае нельзя играть свадьбы. Брак, оформленный в эту дату, сулит разлад и крупные ссоры.

Народные приметы 17 октября

Если ночью заморозки, значит, зима установится в ноябре;

У белки изменился цвет шубки — к наступающим сильным холодам;

Снег на Ерофеев день принесёт счастье.

Кто родился 17 октября?

Люди, рождённые 17 октября, импульсивные и эмоциональные. Они достигают больших успехов в творческой деятельности.

Именины 17 октября отмечают Вероника, Виринея, Владимир, Гурий, Павел, Пётр, Степан, Михаил, Василий и Дмитрий.

Сны в ночь на 17 октября бывают трудными, беспокойными и очень мрачными. Вместе с тем они могут нести важную информацию. Они предупреждают о поджидающих опасностях, проблемах в семье. Могут неожиданно показать, что кроется в вашем подсознании.