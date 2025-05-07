15 тысяч георгиевских лент передали рязанцам в пунктах приёма платежей Р-энергия

Жители Рязани и области могут получить георгиевские ленты в пунктах приёма платежей Р-Энергия. Компания присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская лента», проводимой в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В среду, 7 мая, последний день раздачи лент в пунктах Р-энергии.

Представители компании сообщили РИА 7info, что на данный момент роздано уже 15 тысяч георгиевских ленточек.

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У рязанцев ещё есть время получить один из главных символов Великой Победы!