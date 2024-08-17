15-килограммовый арбуз вырастила семья в Сапожковском районе

На участке семьи Черкасовых из села Морозовы-Борки Сапожсковского района пять лет растут арбузы. В этом году впервые они вырастили ягоду весом 15 килограммов. Об этом пишет ИД «Пресса».

Алексея и Татьяны Черкасовы рассказали, что уже с 7 августа наслаждаются домашними арбузами. Они насчитали 28 плодов весом 10 килограммов и больше.

На участке Черкасовых растут арбузы сортов «чарльстон грей», «рафинад», «самый первый», «медок». Рассадой они начинают заниматься в марте, а в мае высаживают ее на участке.

Недавно о своем урожае арбузов рассказал Сергей Воронин из Сасова. Он вырастил на своем участке 13-килограммовую ягоду.