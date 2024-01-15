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15 января — день, когда можно узнать о будущем

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Изображение от vecstock на Freepik
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15 января в народном календаре отмечается как Сильвестров день или Куриный праздник.

Вот некоторые приметы и поверья, связанные с этим днем:

  • Если 15 января снегопад, то будет щедрый урожай зерновых.
  • Если утки купаются в снегу, то быть теплу.
  • Если курица стоит на одной ноге, то быть похолоданиям.
  • Если небо в вечернее время синеватое, то быть непогоде.
  • Если яркие звезды на закате, то быть морозам.
  • Если петухи запели раньше обычного, то быть оттепели.

В этот день также существовали запреты:

  • Нельзя было поднимать куриные перья, чтобы не накликать беду.
  • Нельзя было стричь волосы и ногти.
  • Женщинам запрещалось готовить ужин, чтобы не развести разлад в семье.

Сильвестров день также считался днем, когда можно было узнать свою судьбу. Для этого нужно было пойти в лес и найти веточку ели. Если веточка была зеленой и крепкой, то год будет счастливым. Если веточка была сухой и сломалась, то год будет тяжелым.

В этот день также было принято гадать на будущее. Для этого девушки бросали в воду кольцо или монетку. Если предмет утонул, то год будет трудным. Если предмет плавал на поверхности, то год будет счастливым.

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