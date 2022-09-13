14 сентября произошла катастрофа Boeing 737 с 88 погибшими в Перми

7info рассказывает об авиакатастрофе Boeing 737 в Перми, которая произошла 14 сентября 2008 года.

Авиалайнер Boeing 737-505 авиакомпании «Аэрофлот-Норд» совершал плановый регулярный рейс SU821 по маршруту Москва—Пермь (для материнской авиакомпании «Аэрофлот» по соглашению о совместных перевозках), но при заходе на посадку рухнул на землю в 11 километрах от аэропорта Перми. Погибли все находившиеся на его борту 88 человек — 82 пассажира и 6 членов экипажа. Основными причинами катастрофы стали потеря пространственной ориентации экипажем из-за сильной усталости, плохое взаимодействие между пилотами и алкогольное опьянение командира экипажа. Катастрофа рейса 821 стала крупнейшей катастрофой в истории самолёта Boeing 737-500 (после катастрофы под Мокпхо), второй крупнейшей авиакатастрофой 2008 года (после катастрофы MD-82 в Мадриде), а также первой катастрофой Boeing 737 на территории России.

Также существует конспирологическая теория о том, что в аэропорту Шереметьево самолёт был захвачен террористами, которые должны были направить его на нефтеперерабатывающий завод в Перми. По мнению конспирологов, самолёт был сбит ВВС России для предотвращения теракта.

Среди пассажиров на борту самолёта находились:

Геннадий Трошев, генерал-полковник, советник Президента России, Герой России; Владимир Погодин, первый вице-президент Всероссийской федерации самбо России; Сергей Ижболдин, мастер спорта международного класса по велоспорту; Александр Трофимов, мастер спорта международного класса по борьбе самбо.

5 пассажиров, опоздавших на рейс 821, были доставлены сотрудниками аэропорта на Ярославский вокзал и отправлены в Пермь поездом.