Четверг, 10 августа, 2023
На главнуюНовости мира

14-летняя школьница попала в реанимацию, отравившись коньяком

7info

В Мордовии 14-летняя девочка попала в реанимацию после употребления коньяка, сообщила пресс-служба МВД республики.

Сообщение о госпитализации подростка поступило вечером 8 августа в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району. Девочка попробовала коньяк в гостях.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что компания школьниц накануне купила 100 граммов спиртного в неустановленном месте. Вечером школьницы попробовали коньяк. Девочке стало плохо, подруги позвонили её маме, которая вызвала дочери скорую помощь.

Сейчас жизнь подростка вне опасности.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Канищево построят дом с панорамными окнами

На улице Бирюзова в Рязани появится новостройка с панорамными окнами.

33% россиян планируют покупать или менять жилье в ближайшие год-два

41% россиян хотели быть жить в загородном доме или коттедже, при этом имеют такое жилье 13%.

В Рязанской области обнаружено новое заболевание сосны

Выяснились, что сосны поражены возбудителем офиостомоза сосны — сумчатым грибом Ophiostoma minus.

Группа «Ария» выступит в Рязани на День города

26 августа, Зелёный театр ЦПКиО города Рязани. Начало в 20:00. Вход свободный.

Опубликована программа Форума древних городов в Рязани

Темой Форума 2023 года станет «Юность древних городов». Стоит отметить, что форум сохранит международный формат.

Названы самые популярные направления обучения в вузах Рязани

В Рязани 6 государственных вузов обучают студентов по 280 программам. На 1 курс будет зачислено около 7,4 тыс человек

«Ростелеком» увеличил инвестиции в отечественное ПО до 90%

В рамках стратегии технологической независимости и импортозамещения ПО «Ростелеком» последовательно переходит на решения отечественных вендоров.

Бойцов ЦВО наградили за мужество и героизм

Военнослужащих Центрального военного округа наградили медалями «За отвагу», «За храбрость», «За спасение погибавших»

Многодетным семьям предложили установить четырехдневную рабочую неделю

Инициатива позволит создать баланс между карьерой и семейной жизнью, пояснил «Известиям» Леонид Слуцкий.

На Автовокзале в Рязани снимали фильм о воинах СВО

Рабочее название картины о бойцах специальной военной операции — «Сынки».

В Рязанской области продолжают заготовку кормов для животноводства

В Рязанской области продолжается кормозаготовительная кампания, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

ВТБ первым из российских банков запускает операции в цифровых рублях

На первом этапе пилота физические лица — участники фокус-группы ВТБ — получат возможность оплачивать цифровыми рублями услуги партнеров проекта.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации