14-летняя школьница попала в реанимацию, отравившись коньяком

В Мордовии 14-летняя девочка попала в реанимацию после употребления коньяка, сообщила пресс-служба МВД республики.

Сообщение о госпитализации подростка поступило вечером 8 августа в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району. Девочка попробовала коньяк в гостях.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что компания школьниц накануне купила 100 граммов спиртного в неустановленном месте. Вечером школьницы попробовали коньяк. Девочке стало плохо, подруги позвонили её маме, которая вызвала дочери скорую помощь.

Сейчас жизнь подростка вне опасности.