14-летний школьник погиб, пытаясь достать упавшую на лёд колонку

На улице Привольной в Москве 14-летний школьник провалился под лёд и утонул, пытаясь достать упавшую колонку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП случилось в субботу, 18 февраля. Мальчик вместе с другом катался с горки около пруда. У подростков была с собой колонка, они слушали музыку. В какой-то момент колонка упала на лёд, подросток пошёл за ней и провалился в воду.

Товарищ позвал на помощь прохожего и пытался спасти друга, но сделать этого не получилось.

Подростка достали из воды спасатели, но он был уже мёртв.