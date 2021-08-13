В Рязани отключили холодную воду в десятках домов

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В пятницу, 13 августа, в Рязани без воды остались десятки домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Причина отключения – авария на водопроводе. Аварийные работы начались утром, их проводит Водоканал.

До 15.30 воды не будет в домах 4, 11, 13, 15, 24 и 35 по улице Окский проездом Также воду отключили в Торговом городке.

Также до 15.30 без воды остались следующие адреса:

улица Новоселов, дом 16, дом 16а, дом 24 корп. 1;

улица Советской Армии, дом 11, дом 13, дом 15, дом 17, дом 17 корп. 1;

улица Тимакова, дом 18 корп. 1, дом 22, дом 22 корп. 1, дом 22 корп. 2, дом 26, дом 30.

Также до 15.30 без воды остались дом 26, дом 28, дом 28а, дом 30/48 по улице Весенней.