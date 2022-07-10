Татьяна Проводина

11 июля россиянам советуют одеваться только в белое

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11 июля россиянам советуют одеваться только в белое.

В народном календаре 11 июля обозначено как Крапивное заговенье или Троеручница. Жителям страны рекомендуют соблюдать простые правила, чтобы привлечь счастье. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Если носить в этот день только белое, во всех сферах будет ждать удача. Одеваться в чёрное или серое народные приметы запрещают. Если не следовать этому правилу, всё лето человек будет в плохом настроении и самочувствии.

11 июля не нужно ходить по утренней росе: считалось, что в этот день выпадают медвяные росы. Если по ним пройти, можно заболеть.

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