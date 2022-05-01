1 мая в Рязани дали старт парковому сезону

Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха состоялось открытие паркового сезона. Для рязанцев на сцене Зеленого театра прошел большой праздничный концерт, а на территории парка работали развлекательные площадки.

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Гостей праздника поздравили глава муниципального образования Татьяна Панфилова и председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова.

На сцене Зеленого театра выступили музыкальные и танцевальные коллективы города: народная кавер-группа «Балалайка-62», ансамбль студентов Рязанского музыкального колледжа им. Пироговых, танцевальный коллектив «Дай пять» и другие.

На площади перед Зелёным театром для гостей праздника работали детская зона рисования, веревочный городок, прокат управляемых лодок на Рюминском пруду, выставка-продажа хэндмэйда, бербершоп. В парке были организованы игровые и интерактивные площадки