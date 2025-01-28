1 февраля на НТВ стартует пятый юбилейный сезон шоу «Суперстар!»

На телеканале НТВ 1 февраля в 20:20 состоится премьера юбилейного пятого сезона музыкального шоу «Суперстар!» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сезоне за звание лучшего будут соревноваться 10 известных артистов, чья слава пришлась на 80-е, 90-е и нулевые годы. Среди участников – заслуженные артистки России Маргарита Суханкина и Ксения Георгиади, певицы Лена Катина, Азиза, Корнелия Манго, а также певцы Сергей Челобанов, Михаил Муромов, Ираклий Пирцхалава, Данко и Сергей Минаев.

Комментарий участников о предстоящем шоу

Михаил Муромов:

«Участвовать в «Суперстар!» мне предложили уже второй раз. В прошлый раз не получилось, а сейчас мы пообщались с Вадимом Такменёвым, и всё сложилось. Я доверяю ему, поэтому и согласился. Планирую удивлять зрителей нестандартными номерами и музыкой, которая для меня совершенно нехарактерна. Что из этого выйдет – увидим. Со всеми членами жюри я знаком лично, пусть оценивают, это будет интересно и весело».

«Участвовать в «Суперстар!» мне предложили уже второй раз. В прошлый раз не получилось, а сейчас мы пообщались с Вадимом Такменёвым, и всё сложилось. Я доверяю ему, поэтому и согласился. Планирую удивлять зрителей нестандартными номерами и музыкой, которая для меня совершенно нехарактерна. Что из этого выйдет – увидим. Со всеми членами жюри я знаком лично, пусть оценивают, это будет интересно и весело». Ираклий Пирцхалава:

«Я довольно избирательно отношусь к проектам, но команда «Суперстар!» меня покорила своей серьёзностью и амбициозным подходом. Номера в предыдущих сезонах были впечатляющими – мощный звук и потрясающая визуальная составляющая. Конечно, я согласился, чтобы потом не жалеть. Что касается критики жюри, мне всё равно: я спокойно отношусь как к похвале, так и к негативным отзывам. Главное для меня – зрители».

«Я довольно избирательно отношусь к проектам, но команда «Суперстар!» меня покорила своей серьёзностью и амбициозным подходом. Номера в предыдущих сезонах были впечатляющими – мощный звук и потрясающая визуальная составляющая. Конечно, я согласился, чтобы потом не жалеть. Что касается критики жюри, мне всё равно: я спокойно отношусь как к похвале, так и к негативным отзывам. Главное для меня – зрители». Корнелия Манго:

«Мне предложили участвовать в шоу, когда я была на последних неделях беременности. Тогда я отказалась, так как ребёнок был для меня важнее всего. Позже организаторы поздравили меня с рождением малышки и сообщили, что съёмки отложены. Это было счастье – я восстановилась и с радостью согласилась. Несмотря на заботы о дочери, мне удаётся находить время для репетиций и съёмок. Я уверена в себе и нацелена на финал. Буду удивлять зрителей своим голосом и новыми вокальными возможностями».

«Мне предложили участвовать в шоу, когда я была на последних неделях беременности. Тогда я отказалась, так как ребёнок был для меня важнее всего. Позже организаторы поздравили меня с рождением малышки и сообщили, что съёмки отложены. Это было счастье – я восстановилась и с радостью согласилась. Несмотря на заботы о дочери, мне удаётся находить время для репетиций и съёмок. Я уверена в себе и нацелена на финал. Буду удивлять зрителей своим голосом и новыми вокальными возможностями». Данко:

«Я ждал возможности участвовать в «Суперстар!» 25 лет! Всегда мечтал быть частью этого проекта. Я не боюсь критики – публика судит меня уже много лет, и у каждого свои критерии. Главное для меня – гармония внутреннего и внешнего состояния. Надеюсь, что на сцене мне удастся соединить эти две стороны».

«Я ждал возможности участвовать в «Суперстар!» 25 лет! Всегда мечтал быть частью этого проекта. Я не боюсь критики – публика судит меня уже много лет, и у каждого свои критерии. Главное для меня – гармония внутреннего и внешнего состояния. Надеюсь, что на сцене мне удастся соединить эти две стороны». Сергей Минаев:

«Когда мне позвонили создатели шоу, я изучил договор и быстро согласился. Я следил за проектом с самого начала – такое масштабное шоу сложно не заметить. Жюри пусть критикует, меня это не пугает. Главное – удовольствие от участия, а планы пока оставлю в секрете».

Что ждёт зрителей в юбилейном сезоне?

Особенность сезона – в каждом выпуске постоянный состав жюри (Лера Кудрявцева, Сергей Соседов и Стас Пьеха) будет дополнять один из участников прошлых сезонов. В первом эпизоде четвёртое кресло займёт певица Ирина Салтыкова, участница третьего сезона.

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Сергей Соседов отметил, что зрителей ждут любимые песни участников в новых аранжировках. «Старые хиты прозвучат через призму современных музыкальных технологий, а также будут представлены неожиданные эксперименты: артисты исполнят песни, которые не входят в их репертуар. Это сделает шоу ещё более интересным».

Ведущими сезона станут Вадим Такменёв и Наташа Королёва. Зрители могут рассчитывать на яркие выступления, эксперименты и атмосферу ностальгии, пропитанную новыми музыкальными веяниями.

Фото в тексте: НТВ