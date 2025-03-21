1 775 рязанских семей получают ежемесячную выплату из средств маткапитала

В 2025 году 1 775 семей Рязанской области получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Размер выплаты в регионе составляет 15 309 рублей в месяц.

Оформить меру поддержки могут семьи с детьми до трех лет, чей доход не превышает двукратный прожиточный минимум на душу населения в Рязанской области — 31 564 рубля.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Рязанской области. Выплата назначается на любого ребенка до трех лет, при этом средства можно получать одновременно на нескольких детей, если доход семьи соответствует критериям. Одновременно с ежемесячной выплатой может быть назначено и единое пособие.

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Выплата из материнского капитала устанавливается на 12 месяцев, но не дольше, чем до достижения ребенком трех лет. Чтобы выплата из материнского капитала не завершалась, по мере достижения ребенком, на которого она установлена, года или двух лет, владельцу сертификата нужно обратиться в Отделение СФР по Рязанской области и подтвердить право на продление меры поддержки.

Подробную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра Отделения СФР по Рязанской области: 8-800-100-00-01 (режим работы региональной линии: пн-чт — 9:00–18:00, пт — 9:00–16:45).