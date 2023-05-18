1,7 млрд рублей выделено Рязанской области на ремонт аварийных участков дорог и новый общественный транспорт

Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение Рязанскому региону дополнительно 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Депутат от Рязанской области отметил, что эти федеральные средства – поддержка региона в очень важных направлениях работы.
Губернатор Павел Малков подчеркнул значимость поддержки федерального центра для Рязанской области.
Речь идёт об участках дорог в Рязанском, Ермишинском, Касимовском, Ухоловском и Спасском районах. Федеральная поддержка позволит отремонтировать эти участки уже в текущем году, – отметил Павел Малков. Губернатор поблагодарил правительство России за принятые решения.