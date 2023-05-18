Четверг, 18 мая, 2023
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1,7 млрд рублей выделено Рязанской области на ремонт аварийных участков дорог и новый общественный транспорт

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение Рязанскому региону дополнительно 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Депутат от Рязанской области отметил, что эти федеральные средства – поддержка региона в очень важных направлениях работы.

Андрей Макаров: «400 млн рублей пойдут на обновление общественного транспорта и 1,3 млрд рублей – на дорожный ремонт. Бюджетные кредиты позволят опережающими темпами реализовывать планы развития данных отраслей»

Губернатор Павел Малков подчеркнул значимость поддержки федерального центра для Рязанской области.

Павел Малков: «Серьёзные усилия сегодня направлены на улучшение ситуации в дорожном хозяйстве и транспорте. 1,7 млрд рублей пойдут на закупку 25 новых комфортабельных автобусов для общественного транспорта Рязани и на ремонт 5 самых разбитых участков межмуниципальных автодорог протяжённостью 46,5 км»

Речь идёт об участках дорог в Рязанском, Ермишинском, Касимовском, Ухоловском и Спасском районах. Федеральная поддержка позволит отремонтировать эти участки уже в текущем году, – отметил Павел Малков. Губернатор поблагодарил правительство России за принятые решения.

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