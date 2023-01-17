Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, что ждёт в будущем русский и украинский народы

Известная казахская шаманка, финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова высказалась о дальнейшей судьбе русского и украинского народов. Также провидица оставила шокирующее предсказание для нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

По словам экстрасенса, Зеленский медленно лишается рассудка. Причина в этом – ожесточённая борьба за власть, потери людей на фронте и множество американских и британских шпионов вокруг. Кажетта уверена: век Зеленского короткий, из жизни он уйдёт скоро и внезапно.

Про отношения России и Украины ясновидящая заявляет: «скоро наши два народа будут вместе».

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