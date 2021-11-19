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Пятница, 19 ноября, 2021
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Звезда 90-х Марина Хлебникова впала в кому после страшного пожара

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Накануне вечером в четверг в квартире на Ратной улице в Москве произошел крупный пожар, в котором пострадала известная певица, звезда 90-х Марина Хлебникова, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, артистка получила серьезные ожоги, сейчас она находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Телеканал уточнил, что в крови Хлебниковой нашли алкоголь. Дочь певицы рассказала полиции, что мать курила возле окна.

Вероятно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. После начала пожара артистка потеряла сознание.  Ее вынесли в одеяле спасатели.

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