Звезда 90-х Марина Хлебникова впала в кому после страшного пожара

Накануне вечером в четверг в квартире на Ратной улице в Москве произошел крупный пожар, в котором пострадала известная певица, звезда 90-х Марина Хлебникова, сообщает РЕН ТВ.

По предварительной версии, артистка получила серьезные ожоги, сейчас она находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Телеканал уточнил, что в крови Хлебниковой нашли алкоголь. Дочь певицы рассказала полиции, что мать курила возле окна.

Вероятно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. После начала пожара артистка потеряла сознание. Ее вынесли в одеяле спасатели.