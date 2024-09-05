Четверг, 5 сентября, 2024

Зоологи раскрыли, зачем из Таиланда пытались переправить агрессивных муравьев

Автор: powder

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Посылки с тысячами живых муравьев, задержанные на границе, могли понадобиться биологической лаборатории для научного эксперимента, заявил МК энтомолог Виктор Ганушкин.

Это история произошла на днях. По данным издания, сотрудники таможенной службы были озадачены количеством пробирок с насекомыми, которые были упакованы в коробки под видом детских игрушек и печенья.

В них лежали муравьи-капканчики, муравьи-фуражиры и тропические древоточцы. В итоге их отправили обратно в Таиланд, откуда они прибыли.

Ганушкин добавил, что насекомых могли также везти на продажу, поскольку, если бы речь шла о научной работе, их не пришлось бы везти нелегально.

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