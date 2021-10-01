Знакомый рассказал об убийстве трех студенток в Оренбургской области

Житель Магнитогорска рассказал, что знал одну из трех из погибших в Гае студенток, пишет МК.

Накануне после пожара в съемной квартире на улице Молодежной нашли тела девушек 18 и 19 лет с колото-резаными ранами на груди и животе. Тело третьей 17-летней жертвы нашли в ста метрах от дома. Убийца использовал кухонный нож.

По словам мужчины, он помнит погибшую совсем маленькой.

«Я не могу прийти в себя от жуткой новости, прочитал ее в соцсетях. Могу сказать, что это была послушная, смышленая девчонка, с детства хотела быть врачом. Думаю, что она и подруги стали жертвами чудовища», – пояснил он.

Известно, что студентки приехали из Башкирии, они учились на бюджете на третьем курсе. Возбуждено уголовное дело, злоумышленника разыскивают.