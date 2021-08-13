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Злоупотребление алкоголем может увеличивать риск заражения коронавирусом вдвое

Елена Лобанова
Злоупотребление алкоголем может увеличивать риск заражения коронавирусом вдвое
Изображение iXimus с сайта Pixabay
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У молодых людей, злоупотребляющих алкоголем, шансы заразиться коронавирусом почти вдвое выше, чем у их малопьющих или непьющих сверстников, показало исследование американских ученых. Результаты были получены в ходе наблюдения за студентами, живущими в кампусе Индианского университета.

Оказалось, что молодые люди, злоупотребляющие спиртным, болеют COVID-19 в 1,89 раза чаще, чем остальные, и на18% чаще испытывают болезненные последствия инфекции. По мнению авторов исследования, такой эффект от выпивки объясняется как поведенческими, так и физиологическими причинами. Когнитивные изменения, вызванные алкоголем, осложняют соблюдение студентами противоэпидемических правил. Кроме того, спиртное ослабляет врожденный и адаптивный иммунитет и часто является причиной респираторных осложнений.

— Скорее всего, речь идет не о прямом влиянии алкоголя на риск инфекции, а об опосредованных механизмах. Употребление алкоголя часто подразумевает общение в компаниях, что, в свою очередь, увеличивает число контактов, а значит, и риск заражения. Также люди реже следуют и другим мерам — ношению масок и гигиене рук, — сказал «Известиям» директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антон Барчук.

Социологические исследования среди российских студентов и трудоспособного населения в целом показали, что в период самоизоляции 15% опрошенных стали больше и чаще выпивать. Причиной повышения интереса к алкоголю мог стать высокий уровень стресса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Пить на поражение: любители спиртного заражаются COVID-19 вдвое чаще.

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