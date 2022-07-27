ЖК Pride Park — самый пожаробезопасный дом в Рязани

В июне рязанские власти подвели итоги муниципального конкурса «Самый пожаробезопасный дом», а сегодня, 27 июля, прошло торжественное награждение победителей.

Основная цель конкурса – привлечение внимания организаций, обслуживающих многоквартирные дома, и их жителей к необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. По мнению организаторов конкурса, это может способствовать снижению риска возникновения пожароопасных ситуаций в жилых домах, обеспечению нормативного уровня защищенности жизни, здоровья и имущества граждан.

Победителем в номинации «Самый пожаробезопасный дом до 12 этажей» стал комплекс городских резиденций премиум-класса Pride Park. С момента сдачи в эксплуатацию этот уникальный для Рязани объект уже стал участником нескольких значимых федеральных конкурсов. Так, на сегодняшний день Pride Park благодаря большому количеству инноваций и дополнительных опций входит в ТОП-3 лучших малоэтажных домов России по версии отраслевого портала «Единый ресурс застройщиков».

Как отметил директор ГУК «Зеленый сад — Мой дом» Андрей Владимирович Казаков, степень соответствия объектов требованиям оценивалась по 14 критериям и за каждый присваивалось от 0 до 10 баллов: «Наш жилой комплекс получил 140 баллов из 140 возможных. И это даже без учета наших внедренных ноу-хау».