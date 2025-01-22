ЖК «Медный» соответствует «зеленому» ГОСТу от ДОМ.РФ

Девелоперская компания «Мармакс» возводит экологичные безопасные проекты, которые соответствуют статусу «Зеленый дом». Резиденция бизнес-класса «Медный» отвечает высоким стандартам, разработанным ДОМ.РФ, включая ряд требований «зеленого» ГОСТ Р для многоквартирных домов.



ДОМ.РФ проводит оценку жилой недвижимости с 2022 года. Проекты с отметкой «Зеленый дом» соответствуют строгим критериям, которые направлены на улучшение качества жизни и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Недвижимость, одобренная по «Экологичному ГОСТу», характеризуется доступной инфраструктурой и благоприятными условиями для маломобильных граждан, а также соответствует классу энергоэффективности А и выше. Помимо этого, такие проекты обеспечены современными опциями комфорта: на территории предусмотрены спортивные и детские игровые площадки, высажены декоративные растения.



ДОМ.РФ дополнительно отметил предварительное соответствие жилого комплекса «Медный» критериям, которые войдут в индикацию «Зеленый дом 2.0». Основанием для подтверждения статуса являются такие показатели, как доступность общественного транспорта, объектов обслуживания, озелененных территорий общего пользования, объектов спортивной инфраструктуры, а также наличие организованных площадок для сбора отходов и освещения проходов и подъездов к комплексу.



Подтверждение статуса «Зеленого дома» является важной ступенью для проекта, которая обеспечивает удобство при выборе жилой недвижимости для покупателя и гарантирует его дальнейшую комфортную жизнь в рамках комплекса.