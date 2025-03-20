Жизнь многих изменится с 20 марта, уверяют астрологи

Почему 20 марта 2025 года может изменить вашу жизнь, рассказал сайт theday.ru. День астрологии, который отмечается в эту дату, совпадает с еще одним важным событием.

По григорианскому календарю 2025 год наступил 1 января. Однако в астрологии Новый год начинается гораздо позже. Зимой, когда мы празднуем традиционный Новый год, часто ощущается нехватка энергии и мотивации. Каждый раз одно и то же: спешка, горы дел, отсутствие сил на постановку и достижение целей. Но если учитывать астрологические циклы, можно выбрать более удачное время для планирования и воплощения задуманного. Ведь до наступления астрологического Нового года практически невозможно проявлять столько энергии, сколько нам хотелось бы.

Астрологический Новый год всегда начинается в день, когда Солнце входит в знак Овна. В 2025 году это произойдет 20 марта.

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С приходом этого дня и началом сезона Овна многие почувствуют прилив сил, мотивации и вдохновения. Овен — знак яркий и смелый, он действует решительно, проявляет лидерские качества и легко преодолевает застои. И мы, следуя его энергии, сможем начать с «чистого листа» и воплотить в жизнь то, что не удалось раньше.

Солнце, входя в этот огненный знак, запускает новый астрологический цикл, состоящий из 12 сезонов. Вероятно, наши желания и планы, загаданные в январе, наконец начнут воплощаться в реальность.

Осознание астрологического Нового года помогает перестать винить себя за отсутствие мотивации зимой и отказаться от навязанных стандартов.

Февраль и первая половина марта прошли под влиянием Рыб — знака, пробуждающего энергию духовного поиска. Но с 20 марта можно отпустить сомнения, восстановить силы и подготовиться к ярким событиям 2025 года.