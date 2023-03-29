Среда, 29 марта, 2023
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Жившие в Сталинграде выступили против переименования Волгограда

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Волгоградцы, жившие в Сталинграде, выступили против переименования города, сообщило издание V1.RU.

Горожане высказали свое мнение на встрече с советом по изучению общественного мнения по возвращению Волгограду имени Сталинград.

Елена Шурыгина призвала сначала привести город в порядок, а уже потом задумываться о его переименовании. Президент межрегиональной общественной организации детей-инвалидов «Аленький цветочек» Вера Корчагина поддержала ее мнение.

«Память о ветеранах, о Сталинградской битве никто не отнимает. Мы уважали, уважаем и будем уважать. И для этого совершенно не обязательно переименовывать город», — подчеркнула она.

Женщина пояснила, что ее сын участвует в спецоперации, и его совершенно не волнует вопрос возвращения Волгограду имени Сталинграда.

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