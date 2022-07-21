Живодёр, мучивший собаку в лифте, заинтересовал полицию

Полиция начала проверку по видео с камер наблюдения одного из жилых комплексов Воронежа, где мужчина издевается над своей собакой в лифте, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Видео жестокого обращения молодого мужчины с собакой появилось в социальных сетях несколько часов назад. Камера запечатлела, как в лифте мужчина бьет своего питомца ногой по морде, поднимает на поводке и раскачивает, а потом бьет животное ручкой поводка.

«В полицию сообщений по данному факту не поступало. Вместе с тем, сотрудниками полиции будет проведена проверка по видео, размещенному в сети интернет, и дана правовая оценка действиям гражданина», — сообщил представитель ГУМВД.

Автор видео на одной из воронежских страниц «ВКонтакте» указала, что мужчина, издевается над своей собакой уже довольно долгое время, а обращения к зоозащитикам результата не дали. Автор добавила, что сейчас хозяин стал натравливать свою собаку на других животных.