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Понедельник, 27 сентября, 2021
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Жителя Рязанской области осудят за попытку подкупить сотрудника ДПС

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Жителя Рязанской области осудят за попытку подкупить сотрудника ДПС

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Шиловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Путятинского района. Мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 15 августа 2021 года нетрезвый мужчина пытался дать 11 тысяч рублей сотруднику ДПС, задержавшему его пьяным за рулём. Инспектор от денег отказался, поэтому речь идёт именно о покушении на дачу взятки.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

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