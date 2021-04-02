Жителя Рязанской области осудили за хранение наркотиков

Жителя Путятинского района осудили за хранение наркотических средств. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Рязанской области.

Уголовное дело в отношении жителя села Песочня рассмотрели в Шацком районном суде. По версии следствия, мужчина летом 2020 года сорвал дикорастущую коноплю, высушил ее и хранил дома. Полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство.

На судебном заседании рязанец вино полностью признал. Мужчину осудили по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств). Его приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.