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Суббота, 3 апреля, 2021
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Жителя Рязанской области осудили за хранение наркотиков

Валерия Мединская

Жителя Путятинского района осудили за хранение наркотических средств. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Рязанской области.

Уголовное дело в отношении жителя села Песочня рассмотрели в Шацком районном суде. По версии следствия, мужчина летом 2020 года сорвал дикорастущую коноплю, высушил ее и хранил дома. Полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство.

На судебном заседании рязанец вино полностью признал. Мужчину осудили по ч.2 ст.228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств). Его приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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