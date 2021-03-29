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Суббота, 3 апреля, 2021
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Жителя Новомичуринска объявили в розыск за крупный долг по алиментам

7info7

Жителя Новомичуринска объявили в розыск за долги по алиментам, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Рязанской области.

Любавский Вячеслав Михайлович не выплачивает средства на содержание несовершеннолетних сыновей. Его долг по алиментам превысил 450 тысяч рублей.

На связь с судебными приставами мужчина не выходит, по месту регистрации и последнему месту жительства его не удалось найти. В связи с этим приставы объявили Любавского в розыск.

Если вам что-либо известно о местонахождении должника, обратитесь в дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00.

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