Жителя Новомичуринска объявили в розыск за крупный долг по алиментам

Жителя Новомичуринска объявили в розыск за долги по алиментам, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Рязанской области.

Любавский Вячеслав Михайлович не выплачивает средства на содержание несовершеннолетних сыновей. Его долг по алиментам превысил 450 тысяч рублей.

На связь с судебными приставами мужчина не выходит, по месту регистрации и последнему месту жительства его не удалось найти. В связи с этим приставы объявили Любавского в розыск.

Если вам что-либо известно о местонахождении должника, обратитесь в дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00.