Жительница Тюмени осудила Мисс России за слова о грудном вскармливании

Тюменка высказала своё недовольство мнением Яны Добровольской о грудном вскармливании. Мисс России считает, что кормить грудью детей в общественных местах неприемлемо, пишет портал «72.RU».

«Это естественное право матери и малыша. Почему наше общество так агрессивно по отношению к нам?», — пишет жительница Тюмени.

Мать пятимесячного малыша, она считает, грудные дети непредсказуемы: они могут внезапно захотеть кушать на прогулке, даже если их покормить дома.

Тюменка также говорит о том, что никто публично не возмущается, когда в общественном месте люди громко сморкаются, чихают или плюются.

«Я дам своему ребенку грудь, чтобы он не кричал и не мешал окружающим», — высказывается она.

По её мнению, общество не даёт мамам с детьми наслаждаться обычной жизнью: гулять, ходить в кафе, встречаться с подругами. Ведь повсюду появляются осуждающие взгляды окружающих.