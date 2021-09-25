Жительница Тюмени осудила Мисс России за слова о грудном вскармливании

Тюменка высказала своё недовольство мнением Яны Добровольской о грудном вскармливании. Мисс России считает, что кормить грудью детей в общественных местах неприемлемо, пишет портал «72.RU».
Мать пятимесячного малыша, она считает, грудные дети непредсказуемы: они могут внезапно захотеть кушать на прогулке, даже если их покормить дома.
Тюменка также говорит о том, что никто публично не возмущается, когда в общественном месте люди громко сморкаются, чихают или плюются.
По её мнению, общество не даёт мамам с детьми наслаждаться обычной жизнью: гулять, ходить в кафе, встречаться с подругами. Ведь повсюду появляются осуждающие взгляды окружающих.