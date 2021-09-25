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Суббота, 25 сентября, 2021
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Жительница Тюмени осудила Мисс России за слова о грудном вскармливании

Александр Ильин
Жительница Тюмени осудила Мисс России за слова о грудном вскармливании

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Тюменка высказала своё недовольство мнением Яны Добровольской о грудном вскармливании. Мисс России считает, что кормить грудью детей в общественных местах неприемлемо, пишет портал «72.RU».

«Это естественное право матери и малыша. Почему наше общество так агрессивно по отношению к нам?», — пишет жительница Тюмени.

Мать пятимесячного малыша, она считает, грудные дети непредсказуемы: они могут внезапно захотеть кушать на прогулке, даже если их покормить дома. 

Тюменка также говорит о том, что никто публично не возмущается, когда в общественном месте люди громко сморкаются, чихают или плюются.

«Я дам своему ребенку грудь, чтобы он не кричал и не мешал окружающим», — высказывается она.

По её мнению, общество не даёт мамам с детьми наслаждаться обычной жизнью: гулять, ходить в кафе, встречаться с подругами. Ведь повсюду появляются осуждающие взгляды окружающих.

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